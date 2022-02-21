В Новосибирской области назначен новый глава Доволенского района

На должность Богдан Луцкий вступил с 15 февраля. Фото: администрации Доволенского района

Главой Доволенского района Новосибирской области назначен Богдан Луцкий. Об этом стало известно в понедельник, 21 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

— 10 февраля состоялась сессия советов депутатов Доволенского района, на нем рассматривался вопрос о избрании главы района. На сессии присутствовали 100% депутатов, которые единогласно избрали главной Доволенского района Богдана Луцкого, — рассказал губернатор Андрей Травников во время совещания.

Ранее Богдан Луцкий работал главной поселка Краснозерское. На новую должность он официально вступил с 15 февраля. Губернатор области пожелал удачи ему на посту, Доволенскому району процветания.

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