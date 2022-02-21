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Общество21 февраля 2022 6:32

Резкое потепление до -1 градуса придет в Новосибирск на последней неделе февраля

Последние дни зимы будут теплыми и снежными
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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В Новосибирске начнется потепление на последней неделе февраля.

В Новосибирске начнется потепление на последней неделе февраля.

Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске ожидается потепление на последней неделе зимы, с 21 по 28 февраля. Об этом сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре и популярные сервисы о погоде.

— Температура воздуха ночью 22 февраля опустится до -5...-7, а днем составит около -1 градуса. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица, — передает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Теплее всего будет во вторник, но на протяжении всей недели столбик термометра не опустится ниже -10 градусов, будет снежно, сообщают синоптики «Яндекс.Погоды».

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