Красный уровень загрязнения воздуха объявили в Новосибирске 21 февраля

Новосибирцев предупреждают об опасном уровне загрязнения воздуха. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В понедельник, 21 февраля, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Красная отметка появилась на карте качества воздуха «AirVoice».

— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — предупреждают в службе, а далее приводят цитату из «Мастера и Маргариты». — Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим.

Несмотря на ясную погоду, голубое небо заволокло невидимым смогом. Количество вредных примесей в воздухе превышает норму в 2 раза. Самый грязный воздух за день был зафиксирован около 2 часов ночи, сейчас ситуация стабильна.

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