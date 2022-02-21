Новосибирец ищет вторую жену для рождения 10-ти детей

Многоженство стало довольно распространенной практикой в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске живут семьи, в которых один муж содержит двух и более жен. Объявления о поиске «третьей половинки» такие мужчины размещают прямо в социальных сетях.

— Дети выступают в роли контролирующего жену фактора, поэтому изначально, выбирая в жены, необходимо ориентировать на многодетность в минимум 5 детей, а лучше в 10 детей (надежней), — рассказывает многоженец Игорь на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Он считает, что не нужно никуда отпускать жену без мужа. По его мнению, продукты должен покупать муж по списку раз в две недели, одежду покупать в онлайн-магазинах, а ходить в салоны красоты и на занятия вне дома женщинам вообще нужно запретить. К врачу тоже можно ходить только с мужем, чтобы он выступал в качестве телохранителя.

В тематической группе знакомств «Вконтакте» многоженцы ищут верных и любящих детей жен, которые бы были счастливы «За Мужем». Таких примеров много, есть даже школа многоженства для женщин.

— Выходит, что верная жена — это награда трудолюбивому мужу, так как многодетность требует трудолюбия, — подводит итог Игорь.

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