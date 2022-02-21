В 23 февраля почта не будет работать. Фото: Почта России

Каким будет график работы почты в Новосибирске 22 и 23 февраля 2022: какие отделения будут работать — важный вопрос, который волнует сибиряков перед праздниками. Ответили на него в региональной пресс-службе Почты России.

— 22 февраля почтовые отделения в Новосибирской области закроются на час раньше. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, — уточнили в пресс-службе.

С 24 февраля почта будет работать в обычном режиме. Актуальный график работы отделений можно уточнить на сайте pochta.ru или в его мобильной версии.

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