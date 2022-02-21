Сообщникам вынесли приговор. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирской области осудили сотрудников компании сотовой связи за махинации с сим-картами. Приговор огласили в Доволенском районном суде.

— Установлено, что что сотрудники оператора мобильной связи в 2020 году регулярно нарушали коммерческую тайну компании и правила обработки персональных данных абонентов. Парень для того, чтобы получать «премиум» номера подделывал заявления абонентов на перевыпуск симок, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области. — Другая сотрудница принимала эти заявления и перевыпускала их.

Было возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Доволенский районный суд приговор мужчину к 1 года 6 месяцев условного срока. Его сообщнице тоже дали условный срок, но на 1 год.

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