В Новосибирске в запертой квартире нашли мертвой пару 83-летних пенсионеров. Фото: МАСС.
Спасателей вызвали в Калининский район Новосибирска. Там обеспокоенные родственники не могли достучаться и дозвониться до пожилой пары. Мужчина и женщина 1938 года рождения не отвечали.
— Спасатели прибыли на улицу Олеко Дундича. Они вскрыли дверь. В квартире пару 83-летних пенсионеров нашли мертвой, — рассказали в службе спасения МАСС.
Что стало причиной смерти стариков, пока не ясно. В обстоятельствах случившегося разберутся правоохранители. Тела пожилых новосибирцев спасатели передали сотрудникам полиции.
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