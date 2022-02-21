В Новосибирске в запертой квартире нашли мертвой пару 83-летних пенсионеров. Фото: МАСС.

Спасателей вызвали в Калининский район Новосибирска. Там обеспокоенные родственники не могли достучаться и дозвониться до пожилой пары. Мужчина и женщина 1938 года рождения не отвечали.

— Спасатели прибыли на улицу Олеко Дундича. Они вскрыли дверь. В квартире пару 83-летних пенсионеров нашли мертвой, — рассказали в службе спасения МАСС.

Что стало причиной смерти стариков, пока не ясно. В обстоятельствах случившегося разберутся правоохранители. Тела пожилых новосибирцев спасатели передали сотрудникам полиции.

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