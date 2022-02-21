В Новосибирске на перекрестке пьяный водитель «Ниссана» протаранил «Тойоту». Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя произошло жесткое ДТП. Там вечером, 20 февраля, универсал Nissan Cefiro врезался в «Тойоту». Момент аварии попал на видео.

— Водитель универсала Nissan Cefiro выехал на перекресток через несколько секунд после того, как загорелся красный свет и врезался в левую сторону компактвэна Toyota Corolla Spacio, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АММТ-54».

На кадрах к посту видно, что «Тойоту» от мощного удара закрутило.

Очевидцы сообщили, что водитель, вылетевший на красный свет, был пьян. Информация о пострадавших уточняется.

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