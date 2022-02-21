Жительницу Новосибирска задержали за кражу 126 тысяч рублей у подруги

40-летняя женщина ограбила свою подругу на 126 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летняя женщина ограбила свою подругу на 126 тысяч рублей в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя знакомая потерпевшей. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась, — отмечают в полиции.

Пострадавшая обратилась в полицию, и на ее бывшую подругу завели уголовное дело о краже. Сейчас подозреваемая в воровстве сибирячка находится на свободе под подпиской о невыезде, проводится расследование.

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