Пробки в Новосибирске на утро 21 февраля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 21 февраля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 21 февраля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Пробки наблюдаются на Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

Кроме того, затруднено движение в сторону правого берега: пробка сковала Октябрьский мост. На правобережье сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Также в пробках стоят водители на улицах Кирова, Гурьевской, Восход и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 21 февраля, достиг 6 баллов.

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