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Общество20 февраля 2022 17:42

Новосибирская студентка сменила имя на Легендарью после альбома Моргенштерна

Оригинальное имя помогает девушке шутить со сцены
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Новое имя помогает отсеивать людей без чувства юмора. Фото: предоставлено Легендарьей Бобровой

Новое имя помогает отсеивать людей без чувства юмора. Фото: предоставлено Легендарьей Бобровой

Студентка НГУ Дарья Боброва сменила имя в паспорте на Легендарью. Родители спокойно отнеслись к этому жесту, друзья поддержали. Девушка рассказала «КП-Новосибирск», зачем ей смена имени:

— Новое имя помогает мне как минимум одной отличной темой для стендапа. А еще помогает найти своих людей . Я понимаю, что если на имя реагируют ок — передо мной открытый и легкий на подъем человек без особых загонов. Если же в ответ летят оскорбления или крутят у виска пальцем — я улыбаюсь и отпускаю человека, он не плохой, он просто другого вайба. Мы разные, — рассказала Легендарья Боброва.

Студентка учится на факультете журналистики и занимается стенд-апом. В январе 2020 года Дарья Боброва вдохновилась альбомом Моргенштерна «Легендарная пыль» и его скандальной карьерой в шоу-бизнесе.

— «Легендарная пыль» — пожалуй, самый «вайбовый» штрих в творчестве Алишера. Никакого попсового пафоса, никакой надменности, никаких вымученных страданий. Такие искренние интонации не подделать, записывая просто «качественный студийный звук», пытаясь выдать ту или иную эмоцию. Я считаю, что многие музыканты этим грешат, когда записывают треки: в момент записи испытывают одно, а поют о другом, и слушатель не проникается, — уверена студентка.

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