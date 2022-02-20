Новосибирская студентка сменила имя на Легендарью после альбома Моргенштерна

Новое имя помогает отсеивать людей без чувства юмора. Фото: предоставлено Легендарьей Бобровой

Студентка НГУ Дарья Боброва сменила имя в паспорте на Легендарью. Родители спокойно отнеслись к этому жесту, друзья поддержали. Девушка рассказала «КП-Новосибирск», зачем ей смена имени:

— Новое имя помогает мне как минимум одной отличной темой для стендапа. А еще помогает найти своих людей . Я понимаю, что если на имя реагируют ок — передо мной открытый и легкий на подъем человек без особых загонов. Если же в ответ летят оскорбления или крутят у виска пальцем — я улыбаюсь и отпускаю человека, он не плохой, он просто другого вайба. Мы разные, — рассказала Легендарья Боброва.

Студентка учится на факультете журналистики и занимается стенд-апом. В январе 2020 года Дарья Боброва вдохновилась альбомом Моргенштерна «Легендарная пыль» и его скандальной карьерой в шоу-бизнесе.

— «Легендарная пыль» — пожалуй, самый «вайбовый» штрих в творчестве Алишера. Никакого попсового пафоса, никакой надменности, никаких вымученных страданий. Такие искренние интонации не подделать, записывая просто «качественный студийный звук», пытаясь выдать ту или иную эмоцию. Я считаю, что многие музыканты этим грешат, когда записывают треки: в момент записи испытывают одно, а поют о другом, и слушатель не проникается, — уверена студентка.

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