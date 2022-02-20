Сибирячка купила популярный салат. Фото: сайт flamp.ru

Жительница Новосибирска пожаловалась на салат без помидоров. Девушка зашла в магазин во время обеденного перерыва. Выбор пал на салат «Цезарь». Купив его, она сильно разочаровалась.

— Претензии к качеству еды есть в 7 случаях из 10, звездой пятничного дня стал салат Цезарь, в котором помидоры Черри есть только на словах, — пишет девушка на сайте «Flamp».

На фото, приложенных к отзыву видно, что в салате есть все ингредиенты, кроме помидоров. Хотя в составе они прописаны.

Магазин ответил на отзыв покупательницы:

— Приносим свои извинения. Мы обязательно передадим ваши замечания на производство и проведем проверку.

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