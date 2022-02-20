Новосибирцы помогли первокласснику с онкологией начать лечение в Москве

Медсестра детсада первой заметила признаки тяжелого заболевания. Фото: предоставлены БФ "Защити Жизнь"

Новосибирский первоклассник Миша полтора года борется с острым лейкозом, онкологическим заболеванием крови. Семья мальчика обратилась за помощью в благотворительный фонд «Защити жизнь».

— Полтора года назад семья Миши решила переехать из Новосибирска поближе к морю. В один из дней Миша немного приболел — у него воспалились лимфоузл, однако врачей не насторожило состояние ребенка. У него появились периодические боли в животе и носовые кровотечения, медсестра в детском саду первой забила тревогу. УЗИ брюшной полости показало, что печень у Миши не как у шестилетнего ребенка, а как у тридцатилетнего мужчины. Гематолог подтвердил самые страшные опасения и поставил диагноз — острый лейкоз», — сообщили в фонде.

Семья Миши вернулась в Сибирь, началось тяжелое лечение, сперва мальчик попал в новосибирскую клиническую центральную районную больницу, затем ребенка с родителями перевели в Москву в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева на полгода.

Родители первоклассника обратились за помощью в благотворительный фонд — новосибирцы помогли собрать 36,5 тысяч рублей на исследование костного мозга мальчика.

— В скором будущем Мише предстоит третий блок терапии в Москве. А сейчас он учится в первом классе на домашнем обучении. Любимые предметы у него — математика и физика. Ему нравится слушать песни о войне, на 9 мая он всегда дарит цветы ветеранам. Миша еще проходит лечение и диагноз пока не снят, —рассказали в фонде.

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