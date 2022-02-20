В Новосибирске построят новый микрорайон на правом берегу

Первый дом сдадут в 2023 году. Фото: пресс-служба компании «КПД-Газстрой»
В Новосибирске появится экологичный микрорайон возле жилмассива «Родники». Застройщик обещает сохранить окружающую среду:
— Район Околица появится на правом берегу Новосибирска. Дворы спроектированы так, чтобы сделать пространство для прогулок детей и отдыха взрослых свободным от проезда транспорта. В каждом дворе — современные детские площадки из природного материала для детей разного возраста, уличные тренажеры и безопасные велодорожки , — сообщила пресс-служба компании «КПД-Газстрой».
Общая площадь микрорайона составит 149 Га. Первая очередь предусматривает 6 домов, уже в 2 квартале 2023 года планируется сдать первый дом в 15 этажей. Стройплощадка находится в локации на пересечении Красного проспекта, улиц Гребенщикова и Краузе, дизайн фасадов и общих помещений в доме выполнили архитекторы из Санкт-Петербурга.
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