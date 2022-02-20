Мужчина охотился на косуль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области полицейские поймали охотника на косуль. Инцидент произошел в Ордынском районе.

— Сотрудниками полиции установлен 37-летний житель с. Нижнекаменка. Мужчина был задержан по месту жительства. Две туши дикой косули были обнаружены в салоне транспортного средства. Оружие, из которого производился отстрел, изъято, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 258 УК РФ — «Незаконная охота». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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