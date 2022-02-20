Жительница Новосибирска продает выпавшие кошачьи усы

Хозяйка собирала усы кота полгода. Фото: avito.ru // предоставлено героиней публикации

Сибирячка Ульяна продает огромные кошачьи усы для игрушек на «Авито». Девушка рассказала «КП-Новосибирск», зачем собирала их:

— Раньше моя знакомая шила игрушки, просила кошачьи усы. Я начала собирать их, полгода потратила — получилось несколько пучков. Усы выпали естественным путем, и мой котик не пострадал, — рассказала «КП-Новосибирск» Ульяна.

Сибирячка говорит, что мейн-кун еще молодой, ему всего два года. Просто усы периодически выпадают и выбрасывать их не стоит. Один пучок в 10-12 длинных усов стоит 500 рублей.

Продажа кошачьих усов не редкость в других городах есть похожие объявления. Другая сибирячка Екатерина выставила не только кошачьи усы, но и усы с лисьих мордочек:

— Продам усы / вибриссы с лисьих мордочек, мех лисы — чернобурка. Усы черного цвета, есть мягкие и жесткие, разной длины. Подойдут для поделок, создания украшений, оберегов из натуральных материалов. Цена указана за штуку, могу отправить мордочки целиком — 150 рублей, — написала Екатерина в объявлении .

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