Ледовая арена продается за 320 миллионов. Фото: компания "Этажи"

В Новосибирске на продажу выставили ледовую арену за 320 миллионов рублей. Она находится на улице Воинской. Объявление появилось на одном из новосибирских сайтов.

— Ледовая арена постоянно сдается в аренду с максимальной загрузкой всех площадей (лед, спорт залы, кабинеты). Площадь ледовой арены — 3959 квадратных метров. капитальное здание, высота от 12,9 метров до 2,5 метров, — написано в объявлении.

На сайте отмечается, что на участке находится автомойка, есть большая парковка и к арене удобный заезд.

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