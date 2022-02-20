В Новосибирске робот обзванивает больных как помощник терапевта

Робот обзванивает больных. Фото: Татьяна Осипова

В Новосибирске робот Ксения обзванивает больных, как помощник терапевта. Новые технологии начали пробовать во взрослой поликлинике городской больницы № 3. Робот Ксения звонит больному и спрашивает о том, как он себя чувствует, не болит ли у него горло, нет ли отдышки, болей в грудной клетке.

— Если пациент произносит одно из ключевых слов, которое задано роботу, она этих пациентов, жалующихся на ухудшение состояния, вычленяет и передает на дополнительное наблюдение терапевту. Например, один из пациентов ответил, что у него одышка. При созвоне «живой» врач выяснил, что у этого новосибирца невысокая температура, но действительно есть одышка. К нему приехала ковидная бригада и, учитывая состояние, сатурацию, пациента госпитализировали, — сообщает рекламно-информационный портал «Навигатор».

По последним данным на автоматическом контроле находится больше 1300 пациентов.

Отметим, что проект начали внедрять в начале января. Сейчас к нему подключены 30 больниц. К концу февраля планируют подключить к нему все поликлиники города.

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