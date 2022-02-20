В Новосибирске школьник и его 17-летний друг-студент попались на наркотиках

Парней задержали правоохранители. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске подростков поймали на сбыте наркотиков. Парней задержали в Ленинском районе.

— Один парень учится в колледже на 1 курсе, другой в школе в 9 классе. Они пытались делать закладки, но их задержали полицейские. У ребят обнаружили синтетические наркотики, которые они пытались сбыть с помощью закладок, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Парней задержали и сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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