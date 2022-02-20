В Новосибирске девушка спасла белоснежного кота, выброшенного на помойку 14 февраля

Кот был сильно напуган, его выбросили в закрытой переноске на мороз. Фото: instagram.com/animal_nsk/

Сибирячка спасла замерзающего кота на «Чистой Слободе» в Новосибирске. Об этом рассказали в группе «Помощь Бездомным Животным» в instagram.

— 14 февраля неизвестный мужчина подьехал к мусорным бакам и выбросил там кота в закрытой переноске. Котику повезло, он не погиб. Его спасла и приютила девушка, однако держать его у себя не может. Сейчас мы ищем передержку, — сообщили зоозащитница Ксения.

Девушка обнаружила на морде у кота ссадины, сам кот был сильно запуган. Волонтеры написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным.

Подписчики группы удивились жестокости того, кто выкинул кота:

— Какой красавчик, как его можно выкинуть, — написала подписчица.

— Красивый такой, чем помешал ?, — сочувствует девушка.

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