Под Новосибирском Mercedes-Benz столкнулся с бензовозом

В аварии никто серьезно не потсрадал. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Утром в воскресенье, 20 февраля, авария произошла в Мошковксом районе: там столкнулись легковушка и бензовоз. Об этом очевидцы случившегося сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

- На перекрёстке в село Вороново автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с бензовозом, - уточнили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По предварительной информации, никто в ДТП серьезно не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

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