В Новосибирске водитель маршрутки устроил скандал после замечания пассажира об оплате картой

Водитель поскандалил с пассажиром. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Скандал произошел в маршрутке №18 на остановке «Площадь Маркса»: об этом очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

- В маршрутку вошёл мужчина и спросил у водителя: можно ли ему оплатить проезд переводом на банковскую карту. Водитель сказал, что это можно сделать переводом на номер телефона. Пассажир без нотки грубости или пренебрежения обронил: «У вас везде по-разному». В ответ на это водитель открыл дверь и очень грубо потребовал, чтобы тот вышел из машины, - сообщил один из пассажиров - он стал одним из тех, кто вступился за мужчину и стал спорить с водителем.

Позже к перебранке подключилась пассажирка - она тоже стала защищать мужчину. Скандал дошел до того, что водитель и пассажир маршрутки назвали друг друга быдлом.

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