Под Новосибирском соседская собака напала на 11-летнюю девочку

Девочке понадобилась помощб врачей.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
ЧП произошло в райцентре Коченево Новосибирской области: там соседская собака набросилась на 11-летнюю девочку.
- Пес не был на привязи, укусил ребенка за голень, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. - Ребенка увезли в больницу.
Мама девочки говорит с журналистами коротко:
- Мы сейчас разбираемся в этой ситуации, пытаемся найти компромисс с соседями, - пояснила мама девочки КП-Новосибирск.
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