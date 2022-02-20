Под Новосибирском соседская собака напала на 11-летнюю девочку

Девочке понадобилась помощб врачей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло в райцентре Коченево Новосибирской области: там соседская собака набросилась на 11-летнюю девочку.

- Пес не был на привязи, укусил ребенка за голень, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. - Ребенка увезли в больницу.

Мама девочки говорит с журналистами коротко:

- Мы сейчас разбираемся в этой ситуации, пытаемся найти компромисс с соседями, - пояснила мама девочки КП-Новосибирск.

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