В Новосибирске мужчина покончил с собой во время развода с женой

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске в гараже был найдет мертвым 41-летний мужчина: как сообщил источник КП-Новосибирск, сибиряк покончил с собой. Суицид он совершил за несколько дней до своего дня рождения.
- Мужчина разводился с супругой, часто выпивал, говорил о том, что хочет покончить с собой, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Никакой записки на месте самоубийства перед своей смертью мужчина не оставил.
Теперь во всех осбтоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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