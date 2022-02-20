В Новосибирске три автомобиля столкнулись на перекрестке

Авария произошла в Октябрьском районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поздно вечером в субботу, 19 февраля, серьезная авария произошла в Октябрьском районе Новосибирска: там столкнулись 3 автомобиля. Об этом очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- В аварию попали универсал Toyota Corolla Fielder, хэтчбек Subaru Impreza и седан Subaru Legacy. Движение из-за ДТП было затруднено, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пострадал ли кто-то в аварии, на данный момент неизвестно.

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