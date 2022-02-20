Погода в Новосибирске на 20 февраля 2022 года: солнце и гололед

Мороз и солнце будет в Новосибирске 20 февраля. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Погода в Новосибирске на 20 февраля 2022 года: синоптики обещают солнечный день и гололед.

— Ночью температура в Новосибирске составит -12...-14 градусов. Днем будет -8...-10, выглянет солнце. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью похолодание, -19...-21 градусов. Днем будет около -6…-11 градусов. Ночью по северо-востоку местами небольшой снег. Утром на ветвях деревьев можно будет заметить изморозь.

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