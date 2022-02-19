Биохимик Владимир Коваль рассказал, какие болезни исчезнут в ближайшем будущем

Новосибирский биохимик рассказал, куда катится мир. Фото: Ведомости Законодательного Собрания НСО

Биохимик, заместитель директора по научной работе Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Владимир Коваль рассказал изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», какие болезни можно будет победить в ближайшем будущем и как изменится структура смертности.

— Человечество развивается быстро, и болезни различного происхождения — врожденные, инфекционные и другие — если даже и не будут побеждены окончательно, то с очень высокой вероятностью станут не настолько значимыми, как сейчас, — считает биохимик.

Болезни, которые раньше казались смертельными, теперь можно вылечить. Генетические заболевания в ближайшем будущем тоже можно будет «выключать», по словам ученого. Эффективная диагностика и персональное лечение онкологии доступны в большинстве развитых стран мира.

Серьезнее дело обстоит с вирусами и бактериями. Они защищены от проникновения лекарственных средств, постоянно изменяются. Однако даже страшный коронавирус можно будет победить, рассказывает Владимир Коваль.

— В мае в России должен появиться препарат паксловид — ингибитор протеазы коронавируса от компании Pfizer, который уже продается в большинстве стран мира. Если принимать это лекарство в момент заражения, он резко снизит вероятность госпитализаций и летальных исходов, а возможно, и посодействует тому, что со временем COVID-19 перейдет в разряд обычного насморка, — убежден биохимик.

Среди причин смертности главными становятся «болезни долгожителей» — это болезнь Альцгеймера и разного рода деменции. Сохранят свое место в списке и сердечно-сосудистые заболевания, от которых умирает большинство людей. Зато уменьшится количество смертей от онкологии.

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