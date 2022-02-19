Парочку наркоторговцев задержали в Новосибирске за распространение мощных опиоидов

В Новосибирске обвиняют в продаже наркотиков пару из разных регионов России. Фото: ГУ МВД РФ по НСО

В Новосибирске задержали 23-летнего парня и 32-летнюю женщину за перепродажу наркотиков. Чтобы не раскрыть преступный замысел, они жили на съемных квартирах в разных районах города, однако оперативникам все же удалось задержать пару возле одного из домов на улице Блюхера. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В результате личного досмотра фигурантов сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство карфентанил общей массой 12,9 граммов, приготовленный к сбыту, — уточнили в пресс-службе.

Неподалеку от места задержания полицейские нашли тайник-закладку. Пара наркодилеров закупала вещества оптом в интернете и раскладывала их в разных районах по Новосибирску и области.

На обвиняемых завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Теперь преступный дуэт может получить пожизненное заключение.

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