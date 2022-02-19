В центре Новосибирска продают королевскую 3-комнатную квартиру за 23 миллиона рублей

С виду и не скажешь, что это квартира на 16 этаже. Фото: БК Недвижимость

Роскошную вторичку с античным ремонтом на Романова, 39, продают в Новосибирске всего за 23 миллиона рублей. Информацию разместили на сайте агентства «БК Недвижимость».

— В квартире выполнен качественный ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в античном стиле. В процессе отделки были использованы высококачественные материалы итальянского производства, — расхваливают вторичку в агентстве.

Массивные двери и колонны придают квартире величественности. Фото: БК Недвижимость

Элитный кирпичный дом расположен в 5 минутах от НОВАТа, в нем 190 камер видеонаблюдения, а высота потолков — 3 метра.

В 120-метровой квартире уже есть все необходимое: помимо изящной мебели и дубовых дверей, уже установлены духовка, холодильник и посудомоечная машина от известных брендов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.