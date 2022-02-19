В мэрии Новосибирска 20 чиновников привлекли к юридической ответственности за 2021 год

20 чиновников мэрии привлекли к ответственности за нарушения. Фото: мэрия Новосибирска

В 2021 году 20 служащих мэрии привлекли к ответственности за правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент правовой и кадровой работы мэрии города.

— К юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений в 2021 году привлечены 20 муниципальных служащих, — уточнили в мэрии.

Ими оказались чиновники департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, а также служащие администраций Ленинского, Первомайского, Дзержинского, Октябрьского районов и Центрального округа Новосибирска.

Во всех случаях, кроме одного, чиновники «допустили неточности», из-за которых сведения о доходах и имуществе оказались неверными или неполными. Единственному служащему сделали выговор за предоставление недостоверных сведений.

В пресс-службе мэрии отметили, что все выявленные нарушения были устранены.

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