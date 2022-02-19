В Новосибирске зацвели тюльпаны к Международному женскому дню

Среди тюльпанов есть необычные сорта, например, с бутоном в виде пиона. Фото: Сад Шубиной

В теплицах Новосибирска распустились сотни тюльпанов. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка собственного сада, агроном Людмила Шубина.

— Прямо сейчас срезаем тюльпаны, — заметила Людмила. — Вон их сколько распустилось, красота. Потом мы их спрячем в подвал, и они там будут «спать» до праздника.

Все тюльпаны продали заранее оптовым цветочным магазинам. Все цветы для продажи зарезервировали уже к 18 февраля. В саду Шубиной 35 сортов тюльпанов — на любой вкус и цвет, есть даже экземпляры с черными бутонами.

— 140 тысяч луковиц мы закупили специально к 8 марта, некоторые оказались бракованные, а остальные посадили еще в октябре, — рассказала Людмила. — Планируем, что к 8 марта будет уже около 100 тысяч тюльпанов.

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