В Новосибирске снесут дом культуры имени Клары Цеткин, придумавшей праздник 8 марта

Заброшенный ДК имени Клары Цеткин снесут в Новосибирске. Фото: nsk-kraeved.ru

Заброшенный дом культуры Клары Цеткин в Ленинском районе готовят к сносу. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на городскую администрацию.

— Строительные конструкции здания находятся в аварийном техническом состоянии, свидетельствующем об исчерпании эксплуатационных характеристик строительных конструкций и их элементов, — объяснили в администрации.

Дом культуры, тогда еще клуб Клары Цеткин, был открыт в Новосибирске 1 января 1933 года. Жители Ленинского района ласково называют его «Кларушкой».

Клара Цеткин выступала за создание дня солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию — 8 марта. И перед 8 марта здание, названное в ее честь, собираются снести.

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