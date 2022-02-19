Более 1000 детей заразились коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Выздоровели 804 пациента за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 19 февраля, оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели еще 5 483 человек, в том числе 1 053 детей.

— Общее число заболевших составило 176 602, в том числе 23 960 детей. Выздоровели 804 пациента за сутки, всего вылечились 84 244 человека, — сообщает оперштаб.

От COVID-19 погибли еще 9 человек: двое мужчин 63 и 98 лет, а также 7 женщин от 63 до 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 862 человека.

В реанимации из-за коронавируса находятся 348 новосибирцев, к ИВЛ подключены 47 человек. Всего в инфекционных больницах Новосибирской области с коронавирусом и с подозрением на него лежат 3 698 пациентов, в том числе 150 детей.

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