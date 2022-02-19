В Новосибирске ночью сгорел частный кирпичный дом в Октябрьском районе

Пожар полностью охватил постройку. Фото: кадры из видео АСТ-54

В ночь на субботу, 19 февраля, в Октябрьском районе произошел пожар. Об этом сообщили в группе «АСТ-54». Огонь охватил кирпичную постройку на улице 5-я Кирпичная горка.

— Огнем повреждена кровля на площади 30 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 3:03, еще час проливали и разбирали обгоревшие конструкции. На тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Уточняется, что на пожаре никто не пострадал. Подробности и причина возгорания выясняются.

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