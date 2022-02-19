Новосибирцы перестали нарушать ограничительные меры против распространения коронавируса

Новосибирцы стали реже нарушать антикоронавирусные меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы стали тщательнее соблюдать ограничительные меры. Об этом свидетельствуют результаты проверок минпромторга региона за последнюю неделю.

Во время проверок на фуд-кортах и в других общепитах, а также в магазинах и в точках оказания услуг QR-коды были у всех посетителей, нарушений масочного режима представители минпромторга не обнаружили.

В гостиницах Новосибирска и Бердска тоже все в порядке. На концерты и другие культурные мероприятия посетителей пускают только по QR-кодам.

Отличились только пассажиры общественного транспорта — за неделю среди них нашли 12 нарушителей.

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