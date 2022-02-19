Новосибирск избавится от незаконной наружной рекламы за 492 тысячи рублей

Незаконную рекламу снесут за полмиллиона рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Городской центр наружной рекламы» объявил аукцион на снос незаконных баннеров и щитов за полмиллиона рублей. Информация появилась 18 февраля на сайте госзакупок.
— Задание на демонтаж объектов формируется из перечня объектов, владельцы которых не выполнили предписаний комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, — отмечено в описании объекта закупки.
На снос 324 квадратных метра наружной рекламы потратят 492 421 рублей из бюджета Новосибирска. Убрать все баннеры и восстановить нарушенные элементы благоустройства нужно будет за 5 дней.
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