Жюри «Comedy Баттл» на ТНТ понравилось выступление дуэта из Новосибирска «Веспуччи Бич»

Ян Карпунькин (слева) и Никита Глотов (справа) — юмористы из Новосибирска. Фото: кадр из шоу на ТНТ

В эфире «Comedy Баттл» на телеканале «ТНТ» 18 февраля выступил дуэт юмористов Никиты Глотова и Яна Карпунькина из Новосибирска. Как рассказали ребята, «Веспуччи Бич» — это пляж в компьютерной игре.

Ян Карпунькин сыграл оптимиста, который попал в аварию и сложился в позу «запятой». Второй юморист, Никита Глотов, был виновником аварии. В целом выступление дуэта из Новосибирска Демис Карибидис оценил как «нормальное», но нажал красный рычаг, потому что можно было сделать смешнее.

— Мне было занятно смотреть. Меня развлекали эти 5 минут «йоги», — заметила Марина Кравец.

Стендапер Иван Абрамов согласился с ней и пропустил «Веспуччи Бич» в следующий этап конкурса.

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