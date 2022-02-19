Новосибирские ветеринары установили дворняжке из Омска титановые протезы

Новосибирские ветеринары установили собаке титановые протезы. Фото: Кадр из видео\vk.com/dog_omsk55

Новосибирские ветеринары сделали титановые протезы лап для собаки из Омска. Местные волонтеры нашли ее израненной на улицах города в феврале 2020 года. У животного были раздроблены все лапы и оторван хвост.

Зоозащитники отвезли Труди (так назвали собаку) на обследование в Новосибирск, где выяснилось, что на три лапы ей можно установить специальные титановые протезы. За несколько месяцев неравнодушные люди собрали необходимую сумму для столь дорогостоящей процедуры, и собаку прооперировали.

— Нашу Труди внимательно осмотрели доктора и провели долгожданную операцию по протезированию лапок. Она длилась целых пять часов. Впереди длительная реабилитация, но наконец-то наша мечта осуществилась! У ТРУДИ есть лапки! — написали волонтеры в паблике Вконтакте «ДРУГ приют для собак ОМСК».

Впереди у Труди достаточно долгий и непростой период восстановления, но волонтеры и те, кто просто следил за судьбой собаки и переживал за нее, уверены, что все будет хорошо.

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