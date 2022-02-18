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Происшествия18 февраля 2022 19:44

В Новосибирске семиклассница пыталась покончить с собой в школьном общежитии

Девочку доставили в больницу
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой.

В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой. К счастью, ее вовремя удалось доставить к медикам.

— Рано утром в четверг, 17 февраля, девочку доставили в больницу прямо из ее комнаты в общежитии при спецшколе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Выяснилось, что она хотела покончить с собой и ранее уже высказывала подобные намерения.

К счастью, ребенка удалось спасти. Сейчас в произошедшем будет разбираться полиция.

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