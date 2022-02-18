В Новосибирске семиклассница пыталась покончить с собой в школьном общежитии

В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой. К счастью, ее вовремя удалось доставить к медикам.
— Рано утром в четверг, 17 февраля, девочку доставили в больницу прямо из ее комнаты в общежитии при спецшколе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Выяснилось, что она хотела покончить с собой и ранее уже высказывала подобные намерения.
К счастью, ребенка удалось спасти. Сейчас в произошедшем будет разбираться полиция.
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