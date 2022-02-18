В Новосибирске семиклассница пыталась покончить с собой в школьном общежитии

В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 12-летняя девочка пыталась покончить с собой. К счастью, ее вовремя удалось доставить к медикам.

— Рано утром в четверг, 17 февраля, девочку доставили в больницу прямо из ее комнаты в общежитии при спецшколе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Выяснилось, что она хотела покончить с собой и ранее уже высказывала подобные намерения.

К счастью, ребенка удалось спасти. Сейчас в произошедшем будет разбираться полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.