В городе Обь Новосибирской области загорелся частный дом

В Новосибирской области, вечером в пятницу, 19 февраля, произошел пожар. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области, вечером в пятницу, 19 февраля, произошел пожар. В городе Обь загорелся частный дом. ЧП засняли на видео местные жители.

— Пожар в городе Обь на Красноармейском переулке, — рассказывает на видео один из очевидцев. — Мы обходили этот дом, смотрели, там вроде никого не было, когда он вспыхнул. Там только раньше люди жили.

На кадрах ролика видно, что пламя полностью охватила постройку. Местные жители уже вызвали на место пожарных.

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