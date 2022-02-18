Жительнице Новосибирска попал в глаз осколок гранаты

В Новосибирске девушке попал в глаз осколок гранаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске девушке попал в глаз осколок гранаты. ЧП произошло в Кировском районе на одном из складов.

— Она упаковывала товар, когда наткнулась на учебную гранату. Боеприпас взорвался и осколок попал ей в глаз, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ссадины верхнего и нижнего века. Теперь правоохранителям предстоит разобраться как на складе оказалась учебная граната.

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