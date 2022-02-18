В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками пострадал 8-летний мальчик

В ДТП пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером в пятницу, 18 февраля, в Кировском районе произошло ДТП. В аварии пострадали 30-летний мужчина и школьник.

— Примерно в половину восьмого вечера 34-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице без названия, поворачивая налево на улице Зорге, в сторону улицы Громова. У дома №105 по улице Зорге он столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, за рулем которого был 40-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадали два пассажира «Киа Рио»: 30-летний мужчина и 8-летний мальчик. Их доставили в больницу с различными травмами. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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