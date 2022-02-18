В Новосибирске на девушку едва не рухнула снежная глыба

Снежная глыба чуть не упала на девушку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске днем в пятницу, 18 февраля, на девушку едва не упала снежная глыба. Снег сбрасывали с крыши жилого дома. Инцидент попал на видео.

— Вот так вот «безопасно» скидывают глыбы снега с крыш Ключ-Камышенского Плато. А ведь девушка могла и пострадать, выйдя чуть позже, — сообщает паблик Вконтакте «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что рабочий сбросил снег с выступа фасада прямо под крышей. При этом, при проведении работ, территория около дома огорожена не была.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.