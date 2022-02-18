В Новосибирске надвижка пролетного строения нового моста через Обь выполнена на 80%

В Новосибирске надвижка пролетного строения моста через Обь выполнена на 80%. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске надвижка пролетного строения моста через Обь выполнена на 80%. Сейчас уже собрано 8724 тонн металлоконструкций и надвинуто 625 метров.

— Начата сборка предпоследней 15-й стадии монтажа, ее протяженность составит 60 метров, масса — 785 тонн. Общий вес пролетного строения превысит 10 тысяч тонн, оно проходит между двумя берегами на высоте 13,5 метров над водой и станет основой для будущего автодорожного полотна, — сообщили в ГК «ВИС».

Завершить строительство моста планируется уже в этом году. Фото: ГК "ВИС"

На правом берегу, тем временем, идет сборка самого протяженного пролета моста — вантового участка в 380 метров. Его собирают на высоте 15 метров, и проходить он будет над транспортной развязкой на улице Будагова. Продолжается также возведение монолитного тела пилона, а также завершается бетонирование 17-й захватки левой и правой опоры.

Напомним, поскольку завершить строительство моста планируется уже в этом году, то работы на стройке идут практически непрерывно сразу на 8 площадках на обоих берегах.

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