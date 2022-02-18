В Новосибирске драка на дороге с битой закончилась дружескими объятиями

Драка началась прямо на проезжей части. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске двое водителей устроили драку на пересечении улиц Георгия Колодны и Окружной после чего обнялись и разошлись. Один из участников конфликта вышел на бой вместе с битой, но она ему не пригодилась. Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля. Драку засняли подписчики «АСТ-54».

— Они немого поборолись, а потом, обнявшись, разошлись, — написал автор видео.

На видео, снятое очевидцами видно, как сначала оба водителя с агрессией пошли друг на друга. После недолгой потасовки к мужчинам подбежала женщина, которая успокоила водителей и те, обнявшись, вернулись в своим автомобили.

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