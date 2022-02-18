Новосибирцы жалуются на отходы и вонь из канализации на Облачной

Отходы из канализации идут в ливневку. Фото: Роман Захаренко

Жители Новосибирска жалуются на вонь и отходы из канализации, которая бежит на улице Облачной от дома №253/1 на Титова. О том, что происходит сибиряки рассказали и показали в группе «АСТ-54».

— Это же далеко не первый раз. Все отходы текут в ливневку и частный сектор, из которой стекают в озеро Юго-Западное. Помимо этого, на всей улице стоит ужасающий запах, будто из общественного туалета, — пишет автор поста.

По словам местных жителей, контролирующие органы лишь ограждают место, куда стекают отходы из канализации. А управляющая компания и Горводоканал вовсе снимают в себя ответственность за случившееся.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию с рядом вопросов, относительно того, почему канализация бежит на улице Облачной и, кто будет нести ответственность за происходящее.

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