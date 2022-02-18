В Новосибирской области построят шесть мусоросортирующих комплексов

В Новосибирской области планируется построить шесть мусоросортирующих комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области планируется построить шесть мусоросортирующих комплексов. Сейчас их проекты уже согласованы с «Российским экологическим оператором».

— На каждом из новых объектов в сфере обращения с отходами планируется размещение современных мусоросортировочных комплексов, в том числе с применением автоматической и полуавтоматической сортировки отходов, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов и готовить их к переработке, — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Строить комплексы планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском районе. Планируется, что подготовка проектов завершится к концу марта 2022 года. А само возведение комплексов запланировано на 2023-2024 годы.

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