В Новосибирске зоозащитница спасла пожилую кошку и хозяйка передумала ее усыплять

Кошку оставили зоозащитникам на усыпление, но те ее вылечили Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске хозяйка забрала назад свою брошенную кошку после лечения в приюте. Историю КП-Новосибирск рассказала зоозащитница Алена Ищенко.

Три недели назад муж хозяйки принес пожилую кошку Дымку на стерилизацию. Однако ветеринар приюта обнаружил у кошки гнойную опухоль, которая медленно убивала животное. Зоозащитники предложили обратиться за лечением в ветклинику, но вместо этого хозяева решили кошку усыпить.

- Мы не ветклиника, и отказались усыплять кошку. Я забрала животное в приют, а хозяин ушел домой. Я начала эту кошку лечить. А в среду что-то дёрнуло меня написать хозяйке. Подумала я, что кошка же жила 12 лет в квартире, а теперь сидит в клетке, в стрессе. Тем более никто не заберет такую возрастную кошку, - рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта «Кошкино Лукошко» Алена Ищенко.

Хозяйка с радостью приехала забрать кошку и поблагодарила зоозащитников за бесплатную помощь. Однако Алена говорит, что нельзя бросать животное на произвол судьбы, ведь мы в ответе за своих питомцев.

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