Мужчине наложили швы. Фото: предоставлено Алексеем.

В Новосибирске тренеру по кикбоксингу пробили голову топориком. Инцидент произошел в Кировском районе. Мужчина вышел вынести мусор, а стал невольным свидетелем драки.

— Я на лифте спускался на первый этаж. Когда двери открылись, то я почувствовал резкий удар по голове. Там возле лифта двое отношения выясняли, дрались, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Медведев, пострадавший. — Когда вышел на улицу, то прохожие увидели кровь на голове и вызвали скорую.

В больнице спортсмену наложили несколько швов. По словам сибиряка, голова уже не болит и чувствует он себя гораздо лучше.

Не смотря на это Алексей написал на дебоширов заявление в полицию.

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