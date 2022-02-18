Губернатор Новосибирской области поддержал идею создания лыжной базы в Краснообске

Андрей Травников обсудил вопросы создания лыжной базы. Фото: Правительство НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу создания современной лыжной базы в Краснообске. Об этом он рассказал в ходе выездного рабочего совещания.
— Лыжную базу я поддержу. Решайте земельные вопросы, актуализируйте документацию, возможно достаточно оперативно начинать реализацию этого проекта. Дальнейшее развитие территории — за вами, с точки зрения концепции, резервирования земли, и перевода назначения, с точки зрения привлечения дополнительных инвесторов», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам рабочего совещания.
Глава региона поддержал выделение земельного участка под лыжную базу, центр триатлона и общежитие-гостиницу, а также выделение по решению Правительства Новосибирской области средств из областного бюджета на создание лыжной базы. Центр триатлона и гостиницу предполагается создать за счет иных источников финансирования.
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